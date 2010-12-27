Матвиенко поздравила Беглова с назначением на пост губернатора Петербурга

Политик выступила перед депутатами Петербурга после объявления о новом назначении.

Валентина Матвиенко выступила с речью перед депутатами после того, как новый губернатор Петербурга назначил ее на должность представителя исполнительной власти от города в Совете Федерации. Экс-глава Северной столицы не осталась в долгу и поздравила Беглова с победой на выборах.

Великая честь. большое счастье служить нашему замечательному, лучшему городу в мире. Огромная радость видеть результаты своего труда, когда появляются новые жилые дома, школы, детские сады, дороги... заявила спикер

Матвиенко уверена, что новому руководителю Смольного удастся собрать профессиональную команду единомышленников, которая будет способна выполнить "предложенную амбициозную программу, которая гармонично вписывается в курс президента России".

Ранее Piter.tv писал о том, что Беглов назначил Матвиенко на должность сенатора в Совет Федерации.

Фото: kremlin.ru