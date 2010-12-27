Сдержал обещание: Беглов назначил Матвиенко на должность сенатора в Совет Федерации

Объявление о новом назначении сделал новый губернатор Петербурга.

Валентину Матвиенко наделили полномочиями в Совете Федерации. Ранее стало известно о том, что подобную инициативу собирается предложить Александр Беглов. Сама же Матвиенко заявила, что не собирается самовыдвигаться на должность. Теперь политик снова будет представлять исполнительную власть Петербурга в качестве сенатора. Об этом стало известно днем 18 сентября. Заявление прозвучало во время церемонии инаугурации Александра беглова в Мариинском дворце.

Я глубоко признательна, что мне вновь доверили представлять исполнительную власть Санкт-Петербурга в верхней палате Федерального Собрания. Для меня это возможность и дальше активно участвовать в жизни города, помогать людям. Я буду делть все, что в моих силах: создавать новые возможности, привлекать федеральные ресурсы, соблазнять новых инвесторов,помогать и расширять международное сотрудничество прокомментировала назначение на пост Матвиенко

Ранее Piter.tv писал о том, что Матвиенко назвала причины снижения террористической угрозы в РФ.

Фото:kremlin.ru