Матвиенко не будет выдвигаться самостоятельно на пост спикера Совфеда

Валентина Матвиенко отказалась самостоятельно выдвигать свою кандидатуру на текущий пост на новый срок. Однако она готова принять предложение сенаторов возглавить СФ, если таковое поступит, сообщил ТАСС.

"Я никогда ни на что не претендовала, я никуда не просилась, никуда не писала никаких заявлений. Если мои коллеги по Совету Федерации сочтут необходимым, чтобы я продолжила работу в качестве спикера, я почту за честь", – сказала спикер журналистам.