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Матвиенко не будет выдвигаться самостоятельно на пост спикера Совфеда
Сегодня, 18:42
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arteliseev

Матвиенко не будет выдвигаться самостоятельно на пост спикера Совфеда

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Ее полномочия в качестве сенатора прекращаются в этом сентябре.

Валентина Матвиенко отказалась самостоятельно выдвигать свою кандидатуру на текущий пост на новый срок. Однако она готова принять предложение сенаторов возглавить СФ, если таковое поступит, сообщил ТАСС.

"Я никогда ни на что не претендовала, я никуда не просилась, никуда не писала никаких заявлений. Если мои коллеги по Совету Федерации сочтут необходимым, чтобы я продолжила работу в качестве спикера, я почту за честь", – сказала спикер журналистам.

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Фото: kremlin.ru

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Категории: Лента новостей, Новости СПб, Новости России,

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