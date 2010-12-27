Матвиенко назвала причины снижения террористической угрозы в РФ

Спикер Совета Федерации отметила, что к этому привели совместные усилия неравнодушных людей, государства и церкви.

О высказывании Валентины Матвиенко рассказали в ФБА "Экономика сегодня". По словам спикера, по всей стране до сих пор с горечью вспоминают жертв атак террористов и силовиков, которые пострадали или погибли в борьбе с "глобальным злом".

Матвиенко напомнила, что наша страна за последнее время столкнулась с множеством актов агрессии террористов. Но россиян сблизила общие горе и боль, ведь они только укрепляют решимость противостоять террору.

Напомним, что 3 сентября в России – День солидарности в борьбе с терроризмом. Дата была учрежденав память о трагических событиях в Беслане.

Именно этой теме посвятил свое новое видео журналист Юрий Дудь. Оно длится более трех часов.

Фото: kremlin.ru