Причина в оттоке средств из банков.

"Дочки" российских банков в Белоруссии резко подняли ставки по вкладам в связи с политическим кризисом в республике. Из-за увеличения ставки в них стали на 2-3% выше, чем в белоруссиких банках. Об этом сообщает РБК.

В сентябре 2020 года белорусские банки увеличили доходность по краткосрочным депозитам до 14-15% - у российских "дочек" они выросли до 16-18,8%. Причина в оттоке средств из банков — как в валюте, так и в белорусских рублях. Граждане Белоруссии за первые три недели августа вывели из банков от одного до шести процентов вкладов.

Ранее в России выросла доля реструктуризации долгов по кредитным картам.