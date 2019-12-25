Банки стали ужесточать свою финансовую политику.

В России выросла доля реструктуризации долгов по кредитным картам. Об этом рассказали аналитики рейтингового агентства АКРА.

Доля кредитных карт в общем объёме реструктуризируемых долгов выросла с 1% до 12% - это 80–85 миллиардов рублей.

Специалисты агентства отмечают, что причина такого резкого увеличения в том, что до кризиса граждане могли позволить себе брать потребительские кредиты. С наступлением пандемии и ухудшением экономической ситуации такой возможности многие лишились. Также банки стали ужесточать свою финансовую политику.

Такие клиенты стали наращивать задолженность именно по кредиткам. Ирина Носова, директор группы рейтингов финансовых институтов АКРА

Она отмечает, что из-за роста долговой нагрузки многие граждане просили о реструктуризации долгов. Теперь, по мнению эксперта, проблемной зоной для банков стали не только потребкредиты, но и кредитные карты — из-за ухудшения качества задолженности физических лиц.

Ранее в России предлагают выдавать кредиты через банкомат по биометрии.

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