В 2021 году доля кредитов, выданных при помощи биометрии, составит 5-10%.

В России предлагают выдавать кредиты через банкомат по биометрии. Скоро подобную опцию введут в "Промсвязьбанке", МКБ, ВТБ, УБРиР, и "Дом.РФ". Об этом пишет газета "Известия".

Сейчас для получения кредита гражданину необходимо пройти в офис банка с паспортом. Планируется, что в будущем это можно будет сделать через биометрическую систему. Для этого клиент должен будет сдать слепки лица и голоса в Единую биометрическую систему, который будет защищать данные от мошенников. После этого также нельзя будет воспользоваться чужими документами для оформления кредита. При этом сократится и количество просроченных кредитов.

Отмечается, что новым способом получения кредита смогут воспользоваться как граждане, которые уже открыли счёт в данном банке, так и новые клиенты. Эксперты считают, что в 2021 году доля кредитов, выданных при помощи биометрии, составит 5-10%.

Ранее доля одобренных кредитов зарплатным клиентам снизилась до минимума.