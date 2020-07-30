Банки знают о снижении поступлений на счета клиента.

Доля одобренных кредитов зарплатным клиентам снизилась до минимума — им отклонили около двух третей заявок. Об этом пишет газета Известия со ссылкой на "Национальное бюро кредитных историй".

Это минимальный показатель с начала пандемии коронавируса. Например, в марте банки одобрили 44,8% заявок по кредитам от клиентов, которые получают зарплату. В апреле 39,7%, в мае 38,3%, а в июне — только 36,1%. При этом само количество зарплатных клиентов увеличилось на 21% по сравнению с мартом.

Эксперты считают, что увеличение спроса на потребительские кредиты связано со снижением доходов зарплатных клиентов. При этом снижение их одобрения говорит о том, что банки ужесточают свою политику. Отмечается, что банки знают о снижении поступлений на счета клиента — это может стать причиной для отказа.

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