В мае средний размер ипотечного кредита стал вновь расти.

Средний размер ипотеки в РФ вернулся к докоронавирусному уровню. Об этом пишут "РИА Новости" со ссылкой на бюро кредитных историй "Эквифакс".

Отмечается, что ипотечный рынок с начала июня показал рост на 2%. В начале 2020 года размер среднего ипотечного кредита составлял 2,6 миллиона рублей. В конце марта была зафиксирована рекордная средняя сумма ипотеки - 2,77 миллиона. Но в апреле она упала до 2,49 миллиона — причина в ограничениях, вызванных пандемией коронавируса.

В мае средний размер ипотечного кредита стал вновь расти.

Ранее мы писали, что Минфин России допустил возникновение "пузыря" на ипотечном рынке. Опасность субсидирования в том, что ипотеку могут взять граждане, у которых не хватает на неё денег и они недостаточно платежеспособны для жилищного кредита.

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