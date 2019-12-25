Ипотеку могут себе позволить около 60% граждан РФ.

Минфин России допустил возникновение "пузыря" на ипотечном рынке из-за системного субсидирования жилищных кредитов. Мнением поделился замминистра финансов Алексей Моисеев на онлайн-конференции "Роль капитана в шторм - грамотное регулирование. Макроэкономический прогноз и его следствия для регулятора и игроков рынка".

По его словам, в скором времени жильё может подорожать.

Вопрос такой, насколько в целом правильно системно субсидировать такой кредитный продукт, как ипотека. Алексей Моисеев, замминистра финансов

Он пояснил, что опасность субсидирования в том, что ипотеку могут взять граждане, у которых не хватает на неё денег и они недостаточно платежеспособны для жилищного кредита.

Моисеев поделился статистикой, которую разрабатывал Минфин с "Дом.рф". По ней ипотеку могут себе позволить около 60% граждан РФ.

Ранее мы писали, что Минфин хочет снизить первоначальный взнос по льготной ипотеке.