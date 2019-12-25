Минфин России допустил возникновение "пузыря" на ипотечном рынке из-за системного субсидирования жилищных кредитов. Мнением поделился замминистра финансов Алексей Моисеев на онлайн-конференции "Роль капитана в шторм - грамотное регулирование. Макроэкономический прогноз и его следствия для регулятора и игроков рынка".
По его словам, в скором времени жильё может подорожать.
Вопрос такой, насколько в целом правильно системно субсидировать такой кредитный продукт, как ипотека.
Алексей Моисеев, замминистра финансов
Он пояснил, что опасность субсидирования в том, что ипотеку могут взять граждане, у которых не хватает на неё денег и они недостаточно платежеспособны для жилищного кредита.
Моисеев поделился статистикой, которую разрабатывал Минфин с "Дом.рф". По ней ипотеку могут себе позволить около 60% граждан РФ.
Ранее мы писали, что Минфин хочет снизить первоначальный взнос по льготной ипотеке.
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