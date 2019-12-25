Проект подготовлен в рамках поручений президента России.

Минфин хочет снизить первоначальный взнос по льготной ипотеке с 20% до 15%. Соответствующий проект был направлен в правительство 30 мая, сообщили в пресс-службе министерства.

Предполагается снизить стартовый взнос по программам "Семейная ипотека", "Дальневосточная ипотека" и "Льготная ипотека под 6,5% годовых". Проект подготовлен в рамках поручений президента России.

Также в тексте проекта есть пункты, направленные на улучшение порядка взаимодействия заемщиков, кредиторов и АО "ДОМ.РФ". Это поможет упростить процедуру получения льготного ипотечного кредита.

Ранее Минстрой РФ назвал новые меры поддержки жилищного строительства.