Среди них — льготная ипотека, субсидирование ставок для застройщиков и докапитализация Фонда обманутых дольщиков.

В пятницу, 8 мая, стало известно о том, что Минстрой РФ назвал новые меры поддержки жилищного строительства. Об этом сообщает Комитет по строительству Санкт-Петербурга.

Среди новых мер — льготная ипотека, субсидирование ставок для застройщиков и докапитализация Фонда обманутых дольщиков. Кроме того, соответствующая отрасль получила гарантии от государства в виде 50 млрд на выкуп строящегося жилья. Такие меры позволят поддержать строительную отрасль.

Кроме того, в настоящий момент ведется программа субсидирования ставок для застройщиков. Согласно документу, застройщики будут получать кредиты по ставке 5,5%, субсидирование составляет 12,5 млрд рублей.

Исполняющий обязанности министра строительства и жилищно-коммунального хозяйства Российской Федерации Никита Стасишин также рассказал о реализации поручения президента РФ касательно льготной ипотеки под 6,5%. Отмечается, что в настоящий момент соответствующей услугой намерены воспользоваться 20 000 россиян. Однако пока банки рассмотрели 14 000 таких заявок, а одобрены – более 11 000.

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