"Дочь рыбака" после проката и Берлина снова покажут в Петербурге

На специальном показе будет присутствовать и художница, которая создала эту работу.

В петербургском киноцентре "Родина" в воскресенье, 11 апреля, состоится специальный показ фильма петербургской художницы и арт-фотографа Юлдус Бахтиозиной под названием "Дочь Рыбака".

Дебютную работу Бахтиозиной взяли в секцию "Форум" Берлинского международного кинофестиваля в 2021 году. В центре сюжета – продавщица рыбного магазина по имени Полина Щукина, Она попадает в волшебный мир, где живут царевны. Главная героиня сталкивается с бюрократией в сюрреалистичном мире, где находятся множество девушек, которые жаждут обнаружить в себе "царевность".

Показ начнется в 19:30, планируется, что со зрителями пообщается и сама художница. Основные показы картины в рамках проката уже состоялись.

Тем временем, специальное событие ко Дню космонавтики подготовили на киностудии "Ленфильм" в Петербурге.

Фото: предоставлено киноцентром "Родина"