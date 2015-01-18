"Дочь рыбака" после проката и Берлина снова покажут в Петербурге

В петербургском киноцентре "Родина" в воскресенье, 11 апреля, состоится специальный показ фильма петербургской художницы и арт-фотографа Юлдус Бахтиозиной под названием "Дочь Рыбака".
Дебютную работу Бахтиозиной взяли в секцию "Форум" Берлинского международного кинофестиваля в 2021 году. В центре сюжета – продавщица рыбного магазина по имени Полина Щукина, Она попадает в волшебный мир, где живут царевны. Главная героиня сталкивается с бюрократией в сюрреалистичном мире, где находятся множество девушек, которые жаждут обнаружить в себе "царевность".
Показ начнется в 19:30, планируется, что со зрителями пообщается и сама художница. Основные показы картины в рамках проката уже состоялись.
Тем временем, специальное событие ко Дню космонавтики подготовили на киностудии "Ленфильм" в Петербурге.
Фото: предоставлено киноцентром "Родина"
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