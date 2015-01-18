Космос легенды советской фантастики покажут на "Ленфильме"

Работами Павла Клушанцева вдохновлялись западные режиссеры, создававшие фантастические картины.

Специальное событие ко Дню космонавтики подготовили на киностудии "Ленфильм" в Петербурге. В понедельник, 12 апреля, в фойе киностудии откроется выставка "Космос Павла Клушанцева", посвященная работам режиссера, одного из пионеров советской научной фантастики в кинематографе. Работы Клушанцева повлияли на творчество и западных кинорежиссеров – Стенли Кубрика, Джорджа Лукаса и Ридли Скотта.

Открытие выставки состоится 12 апреля в 18 часов. Вход на выставку будет свободен, ее можно будет увидеть до 10 мая 2021 года. Продолжением празднования Дня космонавтики станет показ фильма Клушанцева "Планета бурь" в 19 часов понедельника, 12 апреля. Вход свободный, по регистрации.

Данный проект курирует команда 16-го международного фестиваля научно-популярных и образовательных фильмов "Мир знаний". Он пройдет в Петербурге с 15 по 19 сентября 2021 года, рассказали Piter.tv на "Ленфильме".

Генеральный директор киностудии "Ленфильм" Фёдор Щербаков сообщил, что студия выплатит все долги к середине следующего года.

Фото: Piter.tv