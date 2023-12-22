Netlfix представил трейлер научно-фантастического триллера "Атлас" с Дженнифер Лопез

Премьера картины запланирована на 24 мая.

Американская стриминговая компания Neftlix представила в социальных сетях первый тизер научно-фантастического боевика "Атлас", главную роль в котором досталась актрисе Дженнифер Лопез. Сюжет основывается на жизни женщины-аналитике, которая решается бросить вызов искусственному интеллекту. Технологии начали ликвидацию человечества, но именно Атласу придется завершить продолжительный конфликт. Для выполнения мисии героиня внедряется в группу по поимке таинственного робота-ренегата.

Но когда планы идут наперекосяк, ее единственная надежда спасти будущее человечества от искусственного интеллекта — это доверять ему. синопсис картины

В актерском составе также заявлены Симу Лю ("Шан-Чи и легенда десяти колец") и Лана Паррия ("Почему женщины убивают", "Однажды в сказке"). В режиссерском кремле находится Брэд Пейтон. Известно, а продюсером ленты стала сама Лопез. Официальная премьера фильма на онлайн-ресурсе запланирована на 24 мая.

Вышел трейлер сериала "Стать Карлом Лагерфельдом".

Фото и видео: YouTube / Netlfix