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Вышел трейлер сериала "Стать Карлом Лагерфельдом"

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Мировая премьера состоится 7 июня.

Стриминговый сервис Disney+ представил трейлер сериала "Стать Карлом Лагерфельдом". Шоураннерами проекта выступили Жером Салль и Одри Эструго.

Сюжет расскажет историю знаменитого модельера. События сериала развернутся в Париже 1970-х годов. В них покажут противостояние Карла Лагерфельда с учредителем Yves Saint Laurent Пьером Берже, а также другие события из творческой и личной жизни героя.

В главных ролях сыграли Даниэль Брюль, Алекс Лутц, Арно Валуа и другие. Мировая премьера состоится 7 июня.

Ранее мы сообщали, что вышел официальный трейлер сериала по культовой игре Fallout.

Видео: YouTube / Disney Plus FR

Теги: disney plus, сериал, стать карлом галерфельдом, трейлер
Категории: Лента новостей, Культура,

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