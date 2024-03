Вышел официальный трейлер сериала по культовой игре Fallout

Премьера намечена на 11 апреля.

Компания Amazon опубликовала в социальных сетях полноценный трёхминутный трейлер телевизионного сериала Fallout. Проект основан на компьютерной игре, считающейся одной из легендарных. Речь идет об истории имущих и неимущих в мире, в котором людям больше нечего иметь. Спустя 200 лет после апокалипсиса обитателям роскошных убежищ предстоит вернуться на облучённые пустоши, которые ранее оказались брошенными их предками. Неожиданно они находят, что вокруг них появился крайне недружелюбный мир. В общей сложности создатели планируют выпустить в эфир онлайн-сервиса восемь эпизодов. Премьера выпусков состоится 11 апреля на стриминге Prime Video. Шоураннерами сериала выступил тандем Лизы Джой и Джонатана Нолана, запомнившийся зрителям "Миром Дикого Запада". Главные роли достались Элле Пернелл, Аарону Мотену, Уолтону Гоггинсу и Кайлу Маклоклену.

Авторы This War of Mine и Frostpunk показали геймплей новой игры The Alters.

Фото и видео: YouTube / Prime Video