Роман Кодрян рассказал о работе "Днепра" на СВО.

Российские военнослужащие в течение последних суток в ходе специальной военной операции продолжали выполнять боевые задачи командования на херсонском направлении. Соответствующей информацией во время выступления на регулярном брифинге с журналистами от 6 апреля поделился руководитель пресс-службы "Днепра" Роман Кодрян. Офицер подчеркнул, что бойцы совершали огневые удары по объектам, артиллерии и техники Вооруженных сил Украины, размещенным на правом берегу реки.

В ночное время велся контроль передвижения плавсредств по реке Днепр, пять лодок противника были поражены артиллерией и ударными БпЛА в местах загрузки десанта и при попытках приблизиться к левому берегу. Роман Кодрян, пресс-секретарь "Днепра"

Потери армии киевского режима составили до 30 человек личного состава убитыми и ранеными, две единицы автомобильной техники, самоходную артиллерийскую установку "Паладин" американского производства, гаубицы M777 производства США, орудия Д-20 и Д-30.

Два ракетоносца Ту-95МС выполнили полет над Чукотским морем.

Фото и видео: Минобороны России