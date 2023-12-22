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Два ракетоносца Ту-95МС выполнили полет над Чукотским морем

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В МО РФ раскрыли подробности планового вылета авиации.

Два российских стратегических ракетоносца  Ту-95МС дальней авиации страны выполнили плановый полет в воздушном пространстве над нейтральной акваторией Чукотского моря. Соответствующее заявление сделали сотрудники пресс-службы министерства по обороне. В профильном ведомстве подчеркнули, что истребительное сопровождение бомбардировщиков обеспечивали экипажи самолетов Су-35С от Воздушно-космических сил РФ.

Продолжительность полета составила более 12 часов.

пресс-служба Минобороны РФ

В комментарии журналистам командующий дальней авиацией генерал-лейтенант Сергей Кобылаш объяснил, что полет российских воздушных судов был выполнен в строгом соответствии с международными правилами. Он заметил, что пилоты регулярно совершают полеты над нейтральными водами Арктики, Северной Атлантики, Тихого океана, Черного и Балтийского морей. Согласно открытым источникам, американское оборонное ведомство на территории Аляски содержит собственную авиабазу и ракеты для противоракетной системы обороны.

Минобороны России заявило о срыве ротации сил ВСУ на северодонецком направлении.

Фото и видео: Минобороны России

Теги: вкс россии, ту-95мс, чукотское море
Категории: Тема дня, Лента новостей, Новости России,

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