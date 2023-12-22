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Минобороны России заявило о срыве ротации сил ВСУ на северодонецком направлении

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Военнослужащие ВКС РФ рассказали о выполнении задачи на СВОю

Боевые экипажи Су-25 Воздушно-космических сил России ударом неуправляемыми ракетами сорвали ротацию личного состава из подразделений Вооруженных сил Украины, а также дополнительно уничтожили специальную технику и живую силу противника на северодонецком направлении в зоне проведения специальной военной операции. Пилот с позывным "Лемур" рассказал журналистам о том, что запуск ракет по целям противника производился при помощи кабрирования. После совершения воздушной атаки летчики выполнили противоракетный маневр, а затем выпустили тепловые ловушки. Самолеты успешно вернулись по завершению задания на аэродром вылета.

Су-25 сорвали ротацию подразделений ВСУ. Удар наносился неуправляемыми авиационными ракетами по заданным координатам.

пресс-служба Минобороны России

"Западная" группировка уничтожила два БПЛА и РЛС противника на купянском направлении.

Фото и видео: Минобороны России

Теги: вкс россии, всу, минобороны, сво, северодонецкое направление, су-25
Категории: Тема дня, Лента новостей, Новости России,

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