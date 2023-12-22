Роман Кодрян рассказал о работе "Днепра" на СВО.

Группировка войск "Днепр" за минувший день в зоне проведения специальной военной операции нанесли поражение 23-й бригаде Национальной гвардии Вооруженных сил Украины, размещенной на территории Днепропетровской области. Потери армии киевского режима составили до 65 человек живой силы убитыми и ранеными. Соответствующей информацией во время выступления на регулярном брифинге с журналистами от 31 мая поделился руководитель пресс-службы "Днепра" Роман Кодрян.

Подразделениями группировки войск "Днепр" нанесено поражение живой силе и технике 23-й бригады Нацгвардии в районе населенного пункта Марьевка. Роман Кодрян, пресс-секретарь "Днепра"

Также противник лишился четырех автомобилей, 155-миллиметровой самоходной артиллерийской установки Krab польского производства, 152-миллиметровой гаубицы Д-20 и 122-миллиметровой гаубицы Д-30.

МО РФ сообщило об уничтожении наблюдательного пункта ВСУ на правом берегу Днепра.

Фото и видео: Минобороны России