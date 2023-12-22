МО РФ сообщило об уничтожении наблюдательного пункта ВСУ на правом берегу Днепра

"Днепр" выполнил задачу на СВО.

Российские артиллеристы из Вооруженных сил страны при помощи 122-миллиметровых гаубиц Д-30 нанесли огневое поражение по выявленным замаскированным огневым позициям Вооруженных сил Украины в зоне проведения специальной военной операции, а также уничтожили оборудованный противником в заброшенном доме наблюдательный пункт, размещенный на правом берегу реки Днепр. Такие сведения журналистами предоставили сотрудники пресс-службы министерства по обороне.

Они каждый раз пытаются перейти эту реку, но у них ничего не получается в связи с тем, что мы стоим тут достойно. Они просто бьются о щиты. оператор беспилотника с позывным "Махди"

В профильном ведомстве добавили, что расчеты 122-мм буксируемых гаубиц Д-30 группировки войск "Днепр" регулярно выполняют боевые задачи по уничтожению бронированной техники, огневых средств, складов с боеприпасами, укрепленных позиций, лодок армии киевского режима на правом берегу Днепра.

Экипажи Су-34 нанесли удар по опорному пункту и живой силе ВСУ.

Фото и видео: Минобороны России