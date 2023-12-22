ВКС России выполнили задачу на СВО.

Российские экипажи многофункциональных истребителей-бомбардировщиков Су-34 при Воздушно-космических силах совершили удар по опорному пункту и живой силе Вооруженных сил Украины, находившихся в зоне ответственности "Центральной" группировки сил. Соответствующей информацией с журналистами поделились сотрудники пресс-службы министерства по обороне страны.

Удар наносился неуправляемыми авиационными бомбами ОФАБ - 250 с универсальным модулем планирования и коррекции (УМПК), что позволяет наносить точные удары с безопасного удаления от линии боевого соприкосновения. пресс-служба Минобороны РФ

Летчики получили подтверждение от разведки об уничтожении целей противника, после чего самолеты благополучно вернулись на аэродром вылета. Инженер по имени Евгений пояснил, что после получения боевой задачи специалисты осмотрели воздушное судно, а также провели запуск и проверку всех систем.

МО РФ сообщило об уничтожении САУ "Мста-Б" минометных расчетов ВСУ.

Фото и видео: Минобороны России