Бойцы "Запада" выполнили задачу на СВО.

Российские боевые расчеты артиллерийской самоходной установки "Мста-СМ2" при 1-й гвардейской танковой армии от "Западной группировки" Вооруженных сил страны уничтожили в зоне проведения специальной военной операции минометные расчеты и живую силу Вооруженных сил Украины. Соответствующие данные предоставили журналистам сотрудники пресс-службы Министерства по обороне. Военнослужащие в круглосуточном режиме выполняют точные удары по вскрытым объектам армии киевского режима, их позициям, фортификации, бронированной технике и личному составу.

Артиллерийские подразделения группировки войск "Запад" в круглосуточном режиме наносят точные удары по живой силе украинских националистов. Артиллеристы вычисляют координаты целей на основании разведки и наносят огневое поражение противнику. пресс-служба Минобороны РФ

Во время выполнения боевых задач расчетами 152-миллиметровых самоходных гаубиц "Мста-С" используются осколочно-фугасные. Дополнительно применяются высокоточные боеприпасы. Эти средства позволяют нанести максимальный урон фортификационным сооружениям ВСУ.

Подразделения "Север" продолжили продвижение в глубину обороны ВСУ.

Фото и видео: Минобороны России