Российские боевые расчеты артиллерийской самоходной установки "Мста-СМ2" при 1-й гвардейской танковой армии от "Западной группировки" Вооруженных сил страны уничтожили в зоне проведения специальной военной операции минометные расчеты и живую силу Вооруженных сил Украины. Соответствующие данные предоставили журналистам сотрудники пресс-службы Министерства по обороне. Военнослужащие в круглосуточном режиме выполняют точные удары по вскрытым объектам армии киевского режима, их позициям, фортификации, бронированной технике и личному составу.
Артиллерийские подразделения группировки войск "Запад" в круглосуточном режиме наносят точные удары по живой силе украинских националистов. Артиллеристы вычисляют координаты целей на основании разведки и наносят огневое поражение противнику.
пресс-служба Минобороны РФ
Во время выполнения боевых задач расчетами 152-миллиметровых самоходных гаубиц "Мста-С" используются осколочно-фугасные. Дополнительно применяются высокоточные боеприпасы. Эти средства позволяют нанести максимальный урон фортификационным сооружениям ВСУ.
Подразделения "Север" продолжили продвижение в глубину обороны ВСУ.
Фото и видео: Минобороны России
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