Сергей Зыбинский оценил работу "Севера" на СВО.

Российские боевые подразделения "Северной" группировки российских войск за последние сутки проведения специальной военной операции продолжают выполнять боевые задачи. Соответствующее заявление в рамках выступления на регулярном брифинге с журналистами от 30 мая сделал руководитель пресс-службы "Севера" Сергей Зыбинский. Офицер заметил, что военнослужащим удалось продолжить продвижение в глубину обороны армии киевского режима. Бойцы нанесли поражение живой силе и технике 82 десантно-штурмовой, 3 танковой бригад и 125 бригады территориальной обороны ВСУ в районах населенных пунктов Липцы, Волчанск, Вильчи, Нескучное и Малая Даниловка. Удалось отразить четыре контратаки штурмовых групп 57 мотопехотной, 71 егерской бригад ВСУ и 13 бригады национальной гвардии Украины. Противник лишился до 165 человек живой силы убитыми и ранеными.

Потери ВСУ составили две боевые машины пехоты, семь автомобилей, 152-мм гаубица Д-20, 155-мм самоходная артиллерийская установка "Паладин", две станции радиоэлектронной борьбы "Буковель" и склад боеприпасов. Сергей Зыбинский, пресс-секретарь "Севера"

Минобороны показало кадры боевой работы операторов БПЛА.

Фото и видео: Минобороны России