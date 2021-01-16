"Для чего?": экс-лидер Pink Floyd сделал заявление о мобилизации на Украине

Роджер Уотерс прокомментировал план Владимира Зеленского о будущем.

Бывший лидер музыкальной группы Pink Floyd Роджер Уотерс заявил в американском подкасте Raw Politik, видео которого было опубликовано в социальной сети X о том, что власти киевского режима хотят мобилизовать в армию еще тысячи мужчин для того, чтобы просто использовать их как пушечное мясо, а также чтобы президент страны Владимир Зеленский смог, в скором времени отойдя от политических дел, купить себе очередное поместье и радоваться скопленным миллиардам долларов. Иностранный эксперт полагает, что проводимая Москвой специальная военная операция является спровоцированной Западом.

Я слышу, что на Украине сейчас говорят о мобилизации еще 100 тысяч или 200 тысяч глубоко нежелающих украинских мужчин и молодых людей, об их уничтожении, использовании их в качестве пушечного мяса. И для чего? Чтобы Зеленский смог купить очередное окруженное кипарисами поместье в Тоскане или где-то еще.... Роджер Уотерс, экс-лидер Pink Floyd

Роджер Уотерс призвал в Совбезе ООН к немедленному перемирию на Украине.

Ранее заместитель председателя Совета безопасности России Дмитрий Медведев пригласил сооснователя и бывшего лидера группы Pink Floyd Роджера Уотерса выступить с концертами перед участниками специальной военной операции.

Фото и видео: X / Raw Politik