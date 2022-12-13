Роджер Уотерс призвал в Совбезе ООН к немедленному перемирию на Украине

Музыкант просит ЕС, НАТО, РФ и Украину изменить свою политику по кризису в регионе.

Основатель группы Pink Floyd Роджер Уотерс призвал в Совбезе ООН к немедленной дипломатии и переговорам на Украине. По словам американского музыканта, лидер Белого дома Джо Байден, российский президент Владимир Путин, глава Украины Владимир Зеленский, а также руководство Евросоюза и НАТО должны изменить свой внешнеполитический курс ради того, чтобы договориться о мирном урегулировании регионального конфликта. С таким призывом иностранец выступил перед членами заседания Совета Безопасности Всемирной организации, созванного Москвой ради обсуждения вопроса оказания военных поставок Вооруженным силам Украины и дальнейшее затягивание кризиса.

Мы растили дочерей и сыновей не для того, чтобы они стали пушечным мясом для ваших пушек. По нашему мнению, единственный разумный путь действий сегодня - это немедленное перемирие на Украине. Никаких "но", никаких "если". Роджер Уотерс, основатель Pink Floyd

Роджер Уотерс считает, что операция России на Украине не была неспровоцированной.

Фото и видео: Организация Объединенных Наций