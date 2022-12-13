Роджер Уотерс считает, что операция России на Украине не была неспровоцированной

Музыкант выступил перед членами Совбеза Всемирной организации.

Американский музыкант, основатель группы Pink Floyd Роджер Уотерс считает, что специальная военная операция России на Украине не была неспровоцированной. Представитель культурной сферы отметил, что противоположную позицию занимают страны коллективного Запада. Об этом правозащитник рассказал в ходе выступления по видеосвязи на заседании Совета Безопасности Всемирной организации. Иностранного гостя пригласили российские представители на мероприятие, которое было посвящено вопросу о том, как военная помощь киевскому режиму со стороны Запада способствует затягиванию вооруженного конфликта на Украине.

Вторжение России на Украину не было неспровоцированным, и поэтому я осуждаю самым строгим образом также и провокаторов. Роджер Уотерс, основатель Pink Floyd

Сооснователь Pink Floyd счел правительство США способным убить Ассанжа.

Фото и видео: Организация Объединенных Наций