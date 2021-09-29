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"Динамо" обыграло "Спартак" в матче КХЛ

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Игра завершилась со счетом 6:3.

Московское "Динамо" обыграло "Спартак" в матче Континентальной хоккейной лиги. Результат проведенной встречи - 6:3. Со стороны победителей заброшенными в ворота соперников шайбами отличились на 33, 36, 40, 46, 51 и 57 минутах игры Вадим Шипачев, Андрей Педан, Дмитрий Рашевский, Владислав Ефремов, Станислав Галиев и Дмитрий Рашевский. Со стороны "Спартака" отметились на 35, 38 и 50 минутах Джейк Виртанен, Дмитрий Вишневский и Иван Дроздов.

Капитан клуба "Динамо" Шипачев также отметился четырьмя результативными передачами. Виртанен провел второй матч за "Спартак" и забросил свою первую шайбу в турнире КХЛ. 

В настоящее время "Динамо" набирает 18 очков после 10 проведенных матчей. Команда расположилась на лидирующей позиции в рейтинге Западной конференции. А "Спартак" завоевал 12 очков в 12 матчах. Это позволяет клубу находиться на пятом месте таблицы. В следующий раз "Динамо" в выездной встрече выступит против "Куньлунь Ред Стар" 30 сентября. "Спартак" 1 октября на домашней ледовой арене примет "Нефтехимик".

Гол и две передачи Панарина помогли "Рейнджерс" обыграть "Бостон".

Фото и видео: Youtube/HC Dynamo Moscow

Теги: динамо, кхл, москва, спартак
Категории: Хоккей, Новости России, Спорт, Лента новостей, Тема дня,

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