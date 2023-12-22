Девочка в "маске Бэтмена" из США выписана из клиники в Петербурге

Напомним, в городе на Неве Луне Феннер сделали пластические операции по коррекции рубцов, появившихся после удаления большого родимого пятна на лице.

Четырехлетняя девочка в "маске Бэтмена" из США Луна Феннер, которая приехала на операции в Петербург, выписана на амбулаторное лечение. Об этом 22 апреля сообщили в пресс-службе Центра лечения гигантских невусов МЕДСИ.

Отмечается, что послеоперационный период прошел хорошо, впереди у ребенка 1,5 месяца перевязок.

И очень важно, чтобы этот период прошел штатно! Работаем! Пресс-служба Центра лечения гигантских невусов МЕДСИ

Напомним, в городе на Неве Луне Феннер сделали пластические операции по коррекции рубцов, появившихся после удаления большого родимого пятна на лице. Сначала ей провели имплантацию трех тканевых экспандеров под оставшиеся участки здоровой кожи. Во время второй операции, планируемой на июнь, девочке удалят рубцы.

Лечение ребенка продлится около 2,5 лет. В Петербурге девочка останется только до июня.

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Фото: ВКонтакте / Гигантский Невус | Лечение