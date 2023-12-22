О состоянии девочки в "маске Бэтмена", приехавшей в Петербург из США на лечение, рассказала врач

В общей сложности лечение ребенка продлится около 2,5 лет.

Четырехлетняя девочка в "маске Бэтмена" из США Луна Феннер приехала на лечение в Петербург. В городе на Неве ей сделают пластические операции по коррекции рубцов, которые появились после удаления большого родимого пятна на лице, в Центре лечения гигантских невусов МЕДСИ. Об этом 19 апреля пишет "РБК Петербург", ссылаясь на руководителя и ведущего хирурга Центра Ольгу Филиппову.

Первая операция состоится 19 апреля, сейчас девочку госпитализировали. Она уже сдала анализы и прошла предоперационный осмотр. Ольга Филиппова рассказала, что ребенок здоров и находится в удовлетворительном состоянии, однако устал из-за длительного перелета.

Завтра проведут имплантацию трех тканевых экспандеров под оставшиеся участки здоровой кожи на лице. Во время второй операции, планируемой на июнь, девочке удалят рубцы.

Кроме того, врачи намерены сделать Луне Феннер операцию верхнего века левого глаза. Это нужно, чтобы она могла закрывать его, когда спит.

В общей сложности лечение ребенка продлится около 2,5 лет. В Петербурге девочка останется только до июня.

Мы планируем удалить рубцы, устранить укорочение века и вернуть коже здоровый гладкий вид. Ольга Филиппова, руководитель и ведущий хирург Центра лечения гигантских невусов МЕДСИ

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Фото: ВКонтакте / Гигантский Невус | Лечение