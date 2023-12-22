В Ленобласти появился ещё один редкий биохимический аппарат

Оборудование проводит 800 анализов в час.

В Ленинградской области появился ещё один редкий биохимический аппарат – на этот раз в клиническо-диагностической лаборатории Выборгской больницы. Об этом сообщили в администрации 47 региона.

Биохимический аппарат сам дозирует материалы, обрабатывает информацию и загружает данные в систему, оборудование проводит 800 анализов в час. Анализатор увеличивает скорость и точность диагностики, позволяет врачу вовремя назначить нужное лечение.

Это второй подобный аппарат в 47 регионе, первый был установлен в Гатчине. Ленобласть ввела его в эксплуатацию первой в стране.

Фото: администрация Ленобласти