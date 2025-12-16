Пустая трата денег: названы три бесполезных анализа

Лабораторные исследования не могут поставить мгновенный диагноз.

Многие россияне сдают анализы, которые являются бесполезными и становятся пустой тратой денег. Врач-кардиолог Денис Прокофьев в беседе с телеканалом 360.ru назвал топ-3 исследований, которые люди назначают сами себе.

Он отметил, первым в списке бесполезных анализов является общий холестерин. По словам врача, повышенный холестерин может встречаться при десятках состояний — от атеросклероза до беременности. Поэтому диагноз по одному этому показателю невозможно поставить

Еще один популярный, но чаще всего бессмысленный анализ — ферритин. Люди часто сдают его самостоятельно и сами же назначают себе препараты железа.

Прокофьев добавил, что ферритин является один из показателей анемии, который сочетается с проведением комплексного обследования. Как самостоятельный диагноз его воспринимать нельзя.

Третьим бесполезным отдельным исследованием враз назвал заключение УЗИ, которое само по себе не дает полной картины состояния здоровья того или иного органа.

Ранее Роспотребнадзор Петербурга предупредил, что алкоголь и табак являются главными причинами рака.

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