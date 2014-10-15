Петербургские врачи спасли двухлетнюю девочку, проглотившую наушник в Сланцах

Инцидент произошел, пока ее мать укладывала младшего ребенка.

В Ленобласти двухлетняя девочка проглотила беспроводной наушник. Ребенка оставили без присмотра на несколько минут, пишет tg-канал "Mash на Мойке".

По словам матери пострадавшей, медики скорой помощи отказались приехать на вызов в Сланцы, поэтому пришлось преодолевать 200 километров. Девочка залезла на комод, пока женщина укладывала спать младшего ребенка, и нашла в вещах наушник, после чего съела его. Вызвать рвоту не вышло.

После отказа "скорой" мать девочки повезла ее в Гатчинскую КМБ, где подтвердилось, что нужна операция. Малышку доставили в Петербург в областную детскую больницу. Врачи за 10 минут достали устройство из нее.

Ранее на Piter.TV: в Ленобласти трехлетний мальчик умер, наглотавшись магнитов.

Фото: Piter.TV