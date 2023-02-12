В Ленобласти трёхлетний мальчик умер, наглотавшись магнитов

Врачи несколько дней пытались спасти мальчика.

В посёлке Петровское (Приозерский район, Ленинградская область) трёхлетний мальчик проглотил несколько магнитов. Его в тяжелом состоянии госпитализировали в детскую областную больницу.

Врачи ддиагностировали острую кишечную непроходимость, воспаление брюшины и множественную перфорацию желудка. За жизнь ребёнка специалисты боролись неделю, сообщает АН "Оперативное прикрытие". К сожалению, он скончался 10 октября.

Мать мальчика находится в декретном отпуске. Отец нигде не работает, его место жительства сейчас устанавливается. Отметим, что в региональном Следственном комитете возбудили уголовное дело по статье о причинении смерти по неосторожности.

Ранее Piter.TV сообщал, что в Кронштадте мужчина обстрелял и избил пикап назло бывшей.

Фото: Piter.TV