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В Луге столкнулись грузовой поезд и автомобиль
Сегодня, 17:49
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В Луге столкнулись грузовой поезд и автомобиль

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Машинист  применил экстренное торможение, но это не спасло от ДТП.

В  Ленинградской области на железнодорожном переезде столкнулись грузовой поезд и автомобиль. Об этом сообщили в пресс-службе ОЖД. 

Инцидент произошел сегодня, 12 февраля, в 12:33 на  регулируемом переезде на станции Луга-2. Водитель выехал на переезд, когда ему загорелся красный сигнал светофора. Машинист  применил экстренное торможение, но это не спасло от столкновения.

По предварительным данным, никто не пострадал. Подробности уточняются.

Ранее на Piter.tv: в Петербурге 11-летний мальчик сломал позвоночник во время катаний на "ватрушке".

Фото: Телеграм / СПб-Главный

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Категории: Лента новостей, Картина дня, Новости СПб, Новости Ленинградской области,

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