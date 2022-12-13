В Луге столкнулись грузовой поезд и автомобиль

Машинист применил экстренное торможение, но это не спасло от ДТП.

В Ленинградской области на железнодорожном переезде столкнулись грузовой поезд и автомобиль. Об этом сообщили в пресс-службе ОЖД.

Инцидент произошел сегодня, 12 февраля, в 12:33 на регулируемом переезде на станции Луга-2. Водитель выехал на переезд, когда ему загорелся красный сигнал светофора. Машинист применил экстренное торможение, но это не спасло от столкновения.

По предварительным данным, никто не пострадал. Подробности уточняются.

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Фото: Телеграм / СПб-Главный