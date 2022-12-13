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В Петербурге 11-летний мальчик сломал позвоночник во время катаний на "ватрушке"
Сегодня, 17:33
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В Петербурге 11-летний мальчик сломал позвоночник во время катаний на "ватрушке"

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У пострадавшего произошел разрыв селезенки.

В Петербурге школьник сломал позвоночник, когда катался на "ватрушке". Об этом сообщили в пресс-службе Санкт-Петербургского государственного педиатрического медицинского университета Минздрава России.

Ребенок попал в больницу. 11-летний мальчик получил перелом позвоночника и разрыв селезенки. Разрыва других внутренних органов нет. 

Врачи отметили, что пострадавшему придется пройти исследование надпочечников, которые ребенок сильно повредил. О причинах случившегося информации пока нет.

Ранее на Piter.tv: петербургские родители пытаются спасти школу № 654 от закрытия.

Фото: pexels

Теги: ватрушки, дети, медицина, опасные развлечения, сломал позвоночник
Категории: Лента новостей, Картина дня, Новости СПб, Происшествия,

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