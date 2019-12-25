В жилом доме в Тихвине взорвалась газовая плита

Утечка газа рассматривается как основная причина взрыва в Тихвине.

5 августа примерно в 14 часов в одном из жилых домов второго микрорайона Тихвина произошел взрыв. Прибывшие на место происшествия экстренные службы эвакуировали из подъезда троих человек - соседей квартиры, в которой взорвалась газовая плита. В самой квартире был обнаружен 47-летний хозяин квартиры с ожогами тела и головы. После оказания первой медицинской помощи он был госпитализирован.

Основной версией происшествия рассматривается утечка газа. Как сообщили Piter.TV источники в правоохранительных органах, полностью газифицированный дом не пострадал; возгорания после взрыва не случилось, и несущие конструкции остались целы. В самой квартире взрывной волной выбиты стекла и двери.

На месте продолжают работать эксперты для составления полной картины происшедшего.

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