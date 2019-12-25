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В жилом доме в Тихвине взорвалась газовая плита
Сегодня, 11:04
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В жилом доме в Тихвине взорвалась газовая плита

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Утечка газа рассматривается как основная причина взрыва в Тихвине.

5 августа примерно в 14 часов в одном из жилых домов второго микрорайона Тихвина произошел взрыв. Прибывшие на место происшествия экстренные службы эвакуировали из подъезда троих человек - соседей квартиры, в которой взорвалась газовая плита. В самой квартире был обнаружен 47-летний хозяин квартиры с ожогами тела и головы. После оказания первой медицинской помощи он был госпитализирован.

Основной версией происшествия рассматривается утечка газа. Как сообщили Piter.TV источники в правоохранительных органах, полностью газифицированный дом не пострадал; возгорания после взрыва не случилось, и несущие конструкции остались целы. В самой квартире взрывной волной выбиты стекла и двери. 

На месте продолжают работать эксперты для составления полной картины происшедшего. 

Ранее в Ленобласти на участке в садоводстве "Маяк" взорвался газовый баллон на летней кухне.

Фото: Pexels 

Теги: взрыв газа, газовая плита, гу мчс, тихвин, чп в ленобласти
Категории: Новости Ленинградской области, Происшествия, Лента новостей,

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