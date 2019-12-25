В Ленобласти на участке в садоводстве "Маяк" взорвалась летняя кухня

При взрыве газа в СНТ "Маяк" пострадал пенсионер и повредилась линия электропередачи.

5 июля ранним утром в садоводстве "Маяк" возле поселка Синявино произошел взрыв. Согласно показаниям местных жителей, мощный толчок тряхнул несколько домов на улицах Межевой и Рощинской около 5:30. На место выехали экстренные службы и сотрудники полиции. По предварительной информации, предоставленной источниками Piter.TV, взорвался газовый баллон в летнем домике на одном из участков. Хозяин участка, пенсионер, вероятно, пытался приготовить на газовой плите завтрак.

Взрывом летний домик в буквальном смысле разметало в стороны, в некоторых домах по соседству вылетели стекла, отлетевшими обломками помяло капот и крышу стоявшей рядом машины. Мужчина был госпитализирован с ожогами рук. Его супруга, находившаяся в основном доме, не пострадала. От взрыва оборвались провода и частично повредились опоры ЛЭП, в части садоводства отключилось электричество. Администрация СНТ обещала восстановить подачу электроэнергии в дома к вечеру 5 июня.

Ранее пенсионер погиб при пожаре в Гатчине.

Фото: ВКонтакте/Садоводство СНТ "Маяк Кировск Ленобласть"