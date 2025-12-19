После взрыва газа в многоэтажке Первоуральска завели уголовное дело

В результате ЧП в четырёхэтажном доме загорелись три квартиры.

Вероятной причиной взрыва бытового газа и последующего пожара в четырёхэтажном жилом доме в Первоуральске стали нарушения правил техники безопасности при обращении с газовым оборудованием. Об этом сообщил РИА Новости руководитель пресс-службы ГУ МВД по Свердловской области Валерий Горелых.

С большой долей вероятности данный инцидент произошел из-за нарушений правил техники безопасности при обращении с газовым оборудованием. Данное ЧП не носит криминальный характер. Валерий Горелых, руководитель пресс-службы ГУ МВД по Свердловской области

Инцидент произошёл в воскресенье в одной из квартир дома. По данным пресс-службы регионального главка МЧС, в результате взрыва и возгорания огонь охватил три квартиры. Пожарные подразделения спасли двух человек, ещё пять жильцов эвакуировались самостоятельно.

Фото: Telegram / Прокуратура по Свердловской области

После взрыва газа в многоквартирном доме в Свердловской области возбуждено уголовное дело по статье об оказании услуг, нарушающих требования безопасности. Открытое горение было локализовано на площади 35 квадратных метров. В настоящее время устанавливаются все обстоятельства и точные причины происшествия.

Фото: Telegram / Следственный комитет по Свердловской области