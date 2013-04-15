В Гатчине сгорел человек во время пожара

Спасатели обнаружили еще одного мужчину под завалами. Он остался жив и находится сейчас в больнице.

В пятницу, 25 июня, в Гатчинском районе произошел пожар, в результате которого погиб пенсионер. Об этом Piter.tv сообщил источник в правоохранительных органах.

В диспетчерскую службы спасения информация о возгорании в доме № 10 по улице Солодухина поступила около 14:20. На место пожара прибыли сотрудники МЧС. Выяснилось, что пламя охватило деревянный дом площадью 28 квадратных метров. Огонь потушили в 14:55.

В доме под завалами спасатели обнаружили двух людей. Один из них оказался мертв. Это 62-летний местный житель, который был владельцем сгоревшего дома. Труп старика направили в морг для установления причины смерти. Выжившим оказался приятель погибшего, 54-летний сосед. Врачи диагностировали у него сильное алкогольное опьянение. Мужчину госпитализировали.

На данный момент устанавливаются обстоятельства возгорания.

Ранее на Piter.tv сообщили, что пожар на Серебристом бульваре унес жизнь жителя дома.

Фото: Piter.tv