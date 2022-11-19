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Взрыв на газопроводе в Ленобласти не повлиял на теплоснабжение Петербурга

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Открытое горение на газопроводе  "Белоусово — Ленинград" ликвидировали.

Северную ТЭЦ, которая обеспечивает теплом жителей северных частей Выборгского и Калининского районов, перевели на питание от резервного газопровода в связи с ЧП в Ленобласти. Остальные  котельные Северной столицы работают в штатном режиме. Об этом сообщил вице-губернатор Петербурга Борис Пиотровский. 

Открытое горение на газопроводе  "Белоусово — Ленинград" ликвидировали. Пламя тушил пожарный поезд, спецтехника, а также сотрудники МЧС и пожарные. 

Прокуратура региона и следственный комитет проводят проверку

Ранее на Piter.tv: после взрыва на газопроводе в Ленобласти горит 3 тыс. "квадратов" леса.

Видео: Телеграм / Мегаполис ДТП и ЧП Санкт-Петербург

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Категории: Лента новостей, Новости СПб,

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