Взрыв на газопроводе в Ленобласти не повлиял на теплоснабжение Петербурга

Открытое горение на газопроводе "Белоусово — Ленинград" ликвидировали.

Северную ТЭЦ, которая обеспечивает теплом жителей северных частей Выборгского и Калининского районов, перевели на питание от резервного газопровода в связи с ЧП в Ленобласти. Остальные котельные Северной столицы работают в штатном режиме. Об этом сообщил вице-губернатор Петербурга Борис Пиотровский.

Открытое горение на газопроводе "Белоусово — Ленинград" ликвидировали. Пламя тушил пожарный поезд, спецтехника, а также сотрудники МЧС и пожарные.

Прокуратура региона и следственный комитет проводят проверку.

Ранее на Piter.tv: после взрыва на газопроводе в Ленобласти горит 3 тыс. "квадратов" леса.

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