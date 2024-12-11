Дуглас Макгрегор напомнил о том, что России не требуется идти на компромиссы, это в интересах Запада.

В США посоветовали международным союзникам Киева не слушать Владимира Зеленского после его высказываний о членстве в Североатлантическом военном альянсе и поставках ракет Taurus немецкого производства на Украину. Соответствующее заявление в эфире YouTube-канала Daniel Davis / Deep Dive сделал бывший американский полковник в отставке, экс-советник шефа Пентагона Дуглас Макгрегор.

Я бы не придавал значения тому, что говорит Зеленский. Он <...> лузер. <...> Вы можете просто сказать ему держаться подальше от комнаты, в которой взрослые сами решат свои дела, нравится ему это ли нет. Дуглас Макгрегор, эксперт

В понедельник, 9 декабря, лидер киевского режима Владимир Зеленский опубликовал обращение, в котором заявил о том, что уважает позицию кандидата в канцлеры Германии Фридриха Мерца по приглашению Украины в состав НАТО и разрешению стране использовать дальнобойные ракеты Taurus. Ранее иностранный политик из Берлина высказался за поставку ракет немецкого производства Вооруженным силам Украины во время дебатов, проводимых в местном бундестаге с главой правительства ФРГ Олафом Шольцем.

"Не стоит недооценивать": в США высказались о будущем Украины при Трампе.

Фото и видео: YouTube / Daniel Davis / Deep Dive