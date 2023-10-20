Джейхун Бозкурт указал на необходимость решить украинский кризис мирным путем.

Лидер киевского режима Владимир Зеленский, как и все его ближайшее окружение, оказался в такой ситуации, в которой политик давно стал марионеткой в руках стран коллективного Запада, включая Вашингтон. Соответствующее заявление в эфире турецкого телеканала Ülke TV сделал местный журналист Джейхун Бозкурт. Гость эфира напомнил зрителям, в частности, о договоренностях между Россией и Украиной весной 2022 года в Стамбуле. Речь идет о том, что переговорный процесс был сорван по инициативе бывшего британского премьер-министра Бориса Джонсона, призвавшего Владимира Зеленского продолжать боевые действия.

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Фото и видео: YouTube / ÜLKE TV