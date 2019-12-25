Чемпионка мира по шашкам из Петербурга одержала победу на турнире в Турции

В детстве девушка увлекалась шахматами и часто играла с братом-близнецом, который всегда выигрывал. Желая взять реванш, в возрасте девяти лет она решила записаться в секцию шахмат, но оказалось, что набор уже закрыт. Зато открылся набор в группу по шашкам, и Людмила решила попробовать себя в новом виде спорта.

Чемпионат мира по шашкам, проходивший в Турции, завершился победой петербургской спортсменки Людмилы Смирновой в возрастной категории до 17 лет, пишет spb.aif.ru.

В турнире принимали участие около 250 шашистов из разных стран. Людмила рассказала, что ей довелось сыграть против соперниц из Венгрии, Молдовы, Грузии, Беларуси, Казахстана и Узбекистана. Состязания проходили в Анталье с 2 по 11 ноября и состояли из трёх этапов.

В детстве девушка увлекалась шахматами и часто играла с братом-близнецом, который всегда выигрывал. Желая взять реванш, в возрасте девяти лет она решила записаться в секцию шахмат, но оказалось, что набор уже закрыт. Зато открылся набор в группу по шашкам, и Людмила решила попробовать себя в новом виде спорта.

Первым тренером Людмилы стала двукратная чемпионка мира и международный гроссмейстер Жанна Саршаева. Девушка вспоминает, что в классе Жанны стоял большой кубок за мировое первенство, который вдохновлял её на достижения. Сначала Людмила тренировалась в школе, потом перешла в Центр детского (юношеского) технического творчества "Охта". Позднее её начал тренировать брат Жанны — Мажит Саршаев, с которым она и отправилась на чемпионат мира в Турцию.

Людмила поделилась записью своей финальной партии. Турнир проходил по бразильским правилам, отличающимся от русских, что требовало другой стратегии игры.

Спортсменка отметила, что игра в шашки напоминает настоящее сражение, где необходимо постоянно разрабатывать стратегию и планировать ходы наперёд. Ей нравится предвосхищать ответные шаги соперников.