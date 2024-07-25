"Даст отмашку": в США раскрыли, чего ожидают от Харрис в отношении России

Джек Пособец оценил работу вице-президента США.

Действующий американский вице-президент Камала Харрис может довести страну до войны с Россией или Китаем в том случае, если политик займет пост главы государства. Соответствующее мнение высказал бывший офицер разведки Военно-морских сил США Джек Пособец в интервью журналисту Такеру Карлсону. Видеозапись доступна на странице иностранного ведущего в социальных сетях. Эксперт шоу назвал Камалу Харрис нестабильным человеком. Экс-разведчик подчеркнул, что у всех эта женщина ассоциируется с серией безумных интервью, проблемами на государственной границе страны и с украинским кризисом.

Если посадить такого человека в президентское кресло, она даст отмашку на прокси-войну с Россией и Ираном, вероятно, прямую войну с Китаем. Кто знает, что произойдет дальше? Джек Пособец, экс-офицер ВМС США

Карлсон заявил, что Байден толкает страну к ядерной войне.

Фото и видео: YouTube / Tucker Carlson