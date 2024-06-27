  1. Главная
  2. Новости
  3. Лента новостей
Сегодня, 14:03
148
lesjasap Код плеера Добавить в Яндекс.Новости

Карлсон заявил, что Байден толкает страну к ядерной войне

0 0

Такер Карлсон прокомментировал угрозу, исходящую для США от Белого дома.

Американская администрация при президенте Джо Байдене толкает страну к ядерной войне. Такую позицию во время официального мероприятия при участии журналистов огласил местный журналист Такер Карлсон. Известно, что бывший лидер Белого дома, член Республиканской партии США Дональд Трамп говорил публично о том, что Вашингтон находятся в "огромной опасности" из-за политики действующего главы государства. Политик отмечал, что действия Байдена на мировой арене могут привести к началу третьей мировой войны.

Администрация Байдена ведет нас к ядерной войне <...>, мы прямо на пороге...

Такер Карлсон, журналист

Такер Карлсон сделал удивительное заявление о России и Украине.

Фото и видео: X / Tucker Carlson

Теги: такер карлсон, ядерная война
Категории: Тема дня, Лента новостей, Мировые новости,

Обсуждение ( 0 ) Посмотреть все

Новые комментарии