Американская администрация при президенте Джо Байдене толкает страну к ядерной войне. Такую позицию во время официального мероприятия при участии журналистов огласил местный журналист Такер Карлсон. Известно, что бывший лидер Белого дома, член Республиканской партии США Дональд Трамп говорил публично о том, что Вашингтон находятся в "огромной опасности" из-за политики действующего главы государства. Политик отмечал, что действия Байдена на мировой арене могут привести к началу третьей мировой войны.
Администрация Байдена ведет нас к ядерной войне <...>, мы прямо на пороге...
Такер Карлсон, журналист
Такер Карлсон сделал удивительное заявление о России и Украине.
Фото и видео: X / Tucker Carlson
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