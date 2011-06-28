Иностранец прокомментировал угрозы для Украины со стороны иностранных компаний.

Украина не сможет победить Россию. Такое мнение огласил американский журналист Такер Карлсон во время своего выступления. Иностранный представитель пояснил участникам мероприятия, что два года назад мирные переговоры между Москвой и Киевом были сорваны руководством Великобританией и США. Он заметил, что именно поэтому теперь Украина полностью разрушена, а лидер киевского режима Владимир Зеленский принял закон, который разрешает зарубежным компаниям покупать государственную землю. По версии Карлсона, через 30 лет вся территория страны окажется оккупированной компанией Black Rock и другими фирмами, а самих украинских граждан на Украине не останется.

Это просто невозможно, чтобы Украина победила Россию. Лучшее, что они могут сделать, это заключить мир. Все это знают, включая Зеленского, который хочет этого с начала конфликта. Такер Карлсон, эксперт

Карлсон считает, что Украина может исчезнуть в ближайшие 50 лет.

Фото и видео: X / Tucker Carlson