Украина не сможет победить Россию. Такое мнение огласил американский журналист Такер Карлсон во время своего выступления. Иностранный представитель пояснил участникам мероприятия, что два года назад мирные переговоры между Москвой и Киевом были сорваны руководством Великобританией и США. Он заметил, что именно поэтому теперь Украина полностью разрушена, а лидер киевского режима Владимир Зеленский принял закон, который разрешает зарубежным компаниям покупать государственную землю. По версии Карлсона, через 30 лет вся территория страны окажется оккупированной компанией Black Rock и другими фирмами, а самих украинских граждан на Украине не останется.
Это просто невозможно, чтобы Украина победила Россию. Лучшее, что они могут сделать, это заключить мир. Все это знают, включая Зеленского, который хочет этого с начала конфликта.
Такер Карлсон, эксперт
Карлсон считает, что Украина может исчезнуть в ближайшие 50 лет.
Фото и видео: X / Tucker Carlson
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