Дональд Трамп-младший прокомментировал мотивы Белого дома на Украине.

Американская администрация предала киевский режим, поэтому в результате от Украины может ничего не остаться уже через 50 лет. Такое мнение выразил выразил в эфире собственной программы иностранный журналист Такер Карлсон, беседуя с сыном бывшего лидера Белого дома Дональдом Трампом - младшим.

Они уже распродают земли на Украине иностранным инвесторам, они заполнят Украину мигрантами из третьего мира, и Украина перестанет существовать через 50 лет. <...> Ни одна страна не предала их так, как это сделали мы. Такер Карлсон, журналист

Трамп-младший уведомил зрителей шоу о том, что он лично не понимает, что именно власти в Вашингтоне сейчас подразумевают под "победой на Украине". Политик заметил, что никто из чиновников не дает объяснений о том, что для администрации США означает выигрыш ВСУ в региональном противостоянии ВС РФ. Эксперт заметил, чт речь может идти о гибели украинских солдат и русских до того момента, пока все они не будут ликвидированы на поле боя.

"Нам нужен враг". В США раскрыли, зачем вооружают Украину.

Фото и видео: YouTube / Tucker Carlson