"Нам нужен враг". В США раскрыли, зачем вооружают Украину

Тим Диллон обвинил США в поддержке конфликта, в котором невозможно выиграть.

В американской администрации при президенте Джо Байдене продолжают активно спонсировать и провоцировать военные конфликты по всему миру, находя выгоду даже в заведомо провальных противостояниях. Соответствующее заявление сделал американский комик Тим Диллон, выступая в эфире проекта журналиста Такера Карлсона под названием Tucker Carlson Network.

Нам нужны враги. Успех наших сил национальной безопасности зависит от конфликтов, и мы в значительной мере полагаемся на продажу вооружений. И вот теперь мы вооружаем Украину в конфликте, в котором невозможно выиграть. Тим Диллон, комик США

Дополнительно иностранец возмутился тем, что многие американские политические деятели, включая вице-президента страны Камалу Харрис, даже не могут четко и развернуто обосновать цель участия Вашингтона в подобных конфликтах. Эксперт шоу заметил, что поэтому такие официальные лица рассчитывают на то, что простые граждане имеют довольно примитивное понимание политической ситуации в мире.

Такер Карлсон заявил, что Путин впечатлил его сильнее Байдена.

Фото и видео: YouTube / Tucker Carlson